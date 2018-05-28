5 лучших криптовалют мая: как заработать, когда всё валится

Апрельское бычье ралли было одним из самых мощных восходящих движений за всю историю крипторынка. Больше драмы было только в рекордах 2017-го. Само собой, такой полёт должен был рано или поздно закончиться, но посадка оказалась жестче, чем могли надеяться инвесторы. Какие монеты оказались прибыльными на фоне таких страстей?

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Bytecoin – рост стоимости 62%

Чемпионом месяца стала криптовалюта, заточенная на анонимность транзакций. Пользователи любят ее за то, что платежи с Bytecoin, в отличие от биткоина, отследить невозможно.



Bytecoin

Курс монеты в мае вырос с $0,0055 до $0,008947. Лидирующую позицию в ТОП-5 лучших коинов ей обеспечило всего одно событие: 8 мая криптовалюту добавили в листинг (биржевый спиок) второй по величине криптобиржи Binance. После этого трейдеры бросились спешно скупать Bytecoin, и всего за день монета взлетела на фантастические 344%, добравшись до отметки 0,030134. Но уже вскоре после этого криповалюта вернулась в общий строй и потихоньку поползла вниз вместе со всем рынком.

Zilliqa – рост стоимости 40%

Этот токен обслуживает платформу, схожую по устройству и функциональности с Ethereum (тем самым «Эфиром»). На ее основе тоже можно создавать приложения со смарт-контрактами, а главное преимущество сети в сравнении с оригиналом — удачное решение проблемы ограниченной пропускной способности, по словам разработчиков.



Zilliqa

Май Zilliqa открыла на отметке $0,101 и уже на второй день месяца подросла на 20% за сутки. Ускорение коину придал анонс листинга на корейской платформе Gopax, который обеспечил Zilliqa выход на рынок Южной Кореи. Еще одной приятной новостью для этой криптовалюты стало начало торгов монетой на криптобирже OKEx. С 8 по 10 мая коин прибавил 58%, но на этом счастье закончилось, а весь оставшийся месяц Zilliqa опадала, как осенний лист.

Decred ‏- рост стоимости 39%

Всего 1% не хватило этой монете, чтобы догнать Zilliqa, однако здесь есть одна важная деталь. Если наш номер 2 в майском рейтинге доходных монет вырос за счет новостей о листинге на криптобиржах, Decred ухитрился остаться в плюсе без волшебных «пенделей» от OKEx и Gopax.



Decred

То есть криптовалюта без значительных всплесков дорожала в течение всего месяца даже тогда, когда почти все конкуренты впали в глубокую депрессию. В начале мая монету можно было купить за $84,13, а уже к концу рассматриваемого периода курс достиг уровня $116,8. Разработчики объясняют успех коина новаторской моделью голосований. С ее помощью участники сети Decred управляют правилами, по которым живет криптовалюта. Причём доступ к системе принятия решений имеют все, а не только майнеры, как в случае с биткоином.

Zcash – рост стоимости 15%

Это еще одна криптовалюта с повышенной конфиденциальностью в нашем рейтинге «крепких орешков» майского периода. От Bytecoin эта монета отличается возможностю совершать транзакции как анонимно, так и открыто по выбору пользователя.



Zcash

Вы удивитесь, но пороху в пороховницу Zcash тоже подсыпала криптобиржа. На этот раз героическим спасателем утопающего оказалась регулируемая американская платформа Gemini близнецов Уинклвоссов. Добавление криптовалюты в листинг этой биржи позволило монете за пару дней подскочить на 40%. Держатели коина шумно и с размахом отмечали успех с 14 по 16 мая, а уже 17-го Zcash потерял 16% своей цены. В итоге, открыв месяц на уровне $285,43, монета встречает лето на отметке $329,47.

Эфириум – рост стоимости 4%

Строго говоря, это и ростом назвать трудно. Правильнее сказать: эфириум сохранил позиции, несмотря на всеобщий спад. Примечательно, что вторая после биткоина монета оказалась единственной из ТОП-10 криптовалют, которой удалось в мае не уйти в минус. Stellar потеряла 33%, EOS – 30%, Ripple просел на 23%, а остальные лидеры крипторынка упали на 10-15%.



Ethereum

На этом печальном фоне эфириум даже со своими скромными 4% прироста выглядит вполне прилично. К тому же он снова утер нос биткоину, потому что «криптовалютный дедушка» сбросил почти 10% цены за месяц.

Почему курсы криптовалют опять падают?

Этот извечный вопрос встает ребром каждый раз, когда криптовалютный рынок уходит в пике. Поводов к тому, как всегда, было несколько.

Первая и главная причина спада – естественная коррекция. После резкого скачка в апреле «медведи» (те, кто приобретают монеты на короткий срок для сиюминутной прибыли и без остановки ими торгуют) были просто обязаны проснуться и показать зубы. Своевременная коррекция позволяет «быкам» (тем, кто закупает криптовалюты с прицелом на долгосрочный рост) восстановить силы для нового рывка, и в ней нет ничего страшного.

При этом откат мог бы оказаться и менее болезненным, но вмешались непредвиденные обстоятельства. Потому что второй причиной резкой смены настроения инвесторов и трейдеров стало обвинение южнокорейской криптоплатформы UPbit в мошенничестве. Доблестные стражи правопорядка в один день совершили два подвига: устроили обыски в офисе биржи и спровоцировали обвал рынка криптовалют почти на $56 млрд.

Разумеется, сделали они это из большой заботы о добропорядочных гражданах. Правда, через несколько дней выяснилось, что никакого мошенничества не было, а правоохранители просто слегка ошиблись ввиду своей некомпетентности. Но инвесторам от этого легче не стало.

«Быки» отошли от потрясения на удивление быстро и стали набирать высоту, но тут биткоину и товарищам задала взбучку всеми любимая Microsoft. Ее поисковик Bing присоединился к Google, Facebook, Twitter и их запрету рекламы криптовалют. Усилила негативные настроения главная конференция в криптовалютной индустрии Consensus 2018. От нее по традиции ждали громких событий, вдохновляющих заявлений и всеобщего праздника с бурным ростом курсов коинов. Вместо этого получилось сплошное разочарование. Трейдеры и инвесторы окончательно впали в уныние и завершают май на минорной ноте.