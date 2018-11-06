Лучшие «военные хакеры» мира – Россия и ещё 4 государства

Ferra.ru, 

О танках, ракетах, самолётах и кораблях на службе государства говорят много и подробно, но очень редко говорят о воинах компьютерной эпохи. А ведь именно за клавиатурами сидят новые «разведчики» в поисках секретных данных и «штурмовики», которые ломают компьютерные сети по ту сторону земного шара. И сегодня мы расскажем, у каких стран самая сильная киберармия.

Нападения по сценарию «Оружие на пол, руки за голову!!!» вышли из моды — сейчас лидеры государств предпочитают улыбаться и пожимать друг другу руки, пока где-то в тени отряд хакеров крадёт секретные данные у наиболее вероятного противника, удалённо парализует работу электростанций и заводов, «подкручивает» общественное мнение, валютные курсы или результаты голосований, запускает в сети вирусы-шифровальщики или удаляет вещественные доказательства по «скользким делам».

Кибервойска

Да, такие фразы кажутся сценарием подросткового сериала, но для того, чтобы выполнить такую работу быстро и «чисто», власть не жалеет, ни терпения в подборе кадров. Для многих этот факт окажется неожиданным, но Россия входит в пятёрку стран с сильнейшей киберармией. А об остальных лидерах «компьютерного вооружения» мы расскажем в нашем видео.

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Киберсолдаты не похожи на обычных солдат. Они не живут в казармах, не подчиняются армейскому распорядку дня, не подчиняются напрямую главе вооружённых сил и, чаще обороняют стратегически важные объекты от доступа извне, чем шпионят или выполняют диверсии. Но оружие становится всё более компьютеризированным, а политические конфликты — ещё более скользкими. Поэтому, кто знает, может вскоре «обычный» солдат вскоре начнёт казаться такой же странной боевой единицей, какой сегодня нам представляется боец компьютерного фронта.

Автор
Ferra.ru
Теги
Россия видео хакеры армия

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