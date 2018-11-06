Лучшие «военные хакеры» мира – Россия и ещё 4 государства

О танках, ракетах, самолётах и кораблях на службе государства говорят много и подробно, но очень редко говорят о воинах компьютерной эпохи. А ведь именно за клавиатурами сидят новые «разведчики» в поисках секретных данных и «штурмовики», которые ломают компьютерные сети по ту сторону земного шара. И сегодня мы расскажем, у каких стран самая сильная киберармия.

Нападения по сценарию «Оружие на пол, руки за голову!!!» вышли из моды — сейчас лидеры государств предпочитают улыбаться и пожимать друг другу руки, пока где-то в тени отряд хакеров крадёт секретные данные у наиболее вероятного противника, удалённо парализует работу электростанций и заводов, «подкручивает» общественное мнение, валютные курсы или результаты голосований, запускает в сети вирусы-шифровальщики или удаляет вещественные доказательства по «скользким делам».

Да, такие фразы кажутся сценарием подросткового сериала, но для того, чтобы выполнить такую работу быстро и «чисто», власть не жалеет, ни терпения в подборе кадров. Для многих этот факт окажется неожиданным, но Россия входит в пятёрку стран с сильнейшей киберармией. А об остальных лидерах «компьютерного вооружения» мы расскажем в нашем видео.

Киберсолдаты не похожи на обычных солдат. Они не живут в казармах, не подчиняются армейскому распорядку дня, не подчиняются напрямую главе вооружённых сил и, чаще обороняют стратегически важные объекты от доступа извне, чем шпионят или выполняют диверсии. Но оружие становится всё более компьютеризированным, а политические конфликты — ещё более скользкими. Поэтому, кто знает, может вскоре «обычный» солдат вскоре начнёт казаться такой же странной боевой единицей, какой сегодня нам представляется боец компьютерного фронта.