Почему виртуальная реальность — не балласт в мобильниках и консолях, а нечто гораздо более крутое

Виртуальная реальность, или просто VR — это знакомая всем понаслышке и мало кому знакомая в деталях штуковина, которая при первом знакомстве выглядит всего лишь баловством без определённого применения. Тем удивительнее, что настоящий действенный VR — это не когда вы вставили мобильник в чехол и прилипли носом к экрану, а действительно полезная вещь, которая не ограничивается шлемами и скоро поможет спасать людям жизни.

Чтобы разобраться в том, что такое виртуальная реальность, не нужно штудировать энциклопедии или смотреть унылые конференции с людьми в галстуках. Мы расскажем вам всё, что стоит о ней знать за полторы минуты в видео.