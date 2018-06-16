Почему виртуальная реальность — не балласт в мобильниках и консолях, а нечто гораздо более крутое

Ferra.ru, 

Виртуальная реальность, или просто VR — это знакомая всем понаслышке и мало кому знакомая в деталях штуковина, которая при первом знакомстве выглядит всего лишь баловством без определённого применения. Тем удивительнее, что настоящий действенный VR — это не когда вы вставили мобильник в чехол и прилипли носом к экрану, а действительно полезная вещь, которая не ограничивается шлемами и скоро поможет спасать людям жизни.

Чтобы разобраться в том, что такое виртуальная реальность, не нужно штудировать энциклопедии или смотреть унылые конференции с людьми в галстуках. Мы расскажем вам всё, что стоит о ней знать за полторы минуты в видео.

Автор
Ferra.ru
Теги
виртуальная реальность видео VR

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