Что можно купить вместо самого дорогого игрового ноутбука: выбираем альтернативу Acer Predator 21X за 700 000

Ferra.ru, 

Недавно стала известна цена, пожалуй, самого дорогого игрового ноутбука — Acer Predator 21X: 700 000 рублей. Мы поразмышляли немного о характеристиках ноутбука и о том, на то еще можно было бы потратить такую сумму.

О ноутбуке

Acer Predator 21X
Acer Predator 21X

Нередко людей отпугивает само словосочетание «игровой ноутбук», особенно потому, что подобные лаптопы продаются недёшево. Крутую модель можно приобрести примерно за 100–150 тысяч рублей. Многие компании пытались удивить людей еще более мощными и дорогими моделями, но дальше всех на сегодняшний день зашла Acer c её новинкой Acer Predator 21X. Начиная с 24 августа его можно приобрести в России за 700 000 рублей.

У ноутбука немало особенностей, выделяющих его из толпы. К примеру, 21-дюймовый экран (давненько уже не было ничего с более чем 18-дюймовым дисплеем), причём изогнутый и с соотношением сторон 21:9. Правда, разрешение не 4К, а поменьше — 2560x1080 пикселей. Имеется поддержка NVIDIA G-SYNC. Кстати, об NVIDIA, внутри Acer Predator 21X — сразу две видеокарты GTX 1080. Также ноутбук оснащён 64 ГБ оперативной памяти, а в качестве накопителей выступает один SSD и один HDD — оба на терабайт. Наконец, процессор — Intel Core i7-7820HK с разблокированным множителем.

Всё это действительно круто, но давайте на секунду представим, что можно приобрести взамен за сопоставимую цену.

Огромный телевизор и приставку на сдачу

Sony KD-85XD8505
Sony KD-85XD8505

21-дюймовый дисплей у ноутбука — это серьёзная заявка. Но за 688 000 рублей можно взять вчетверо больше — 85-дюймовый телевизор Sony KD-85XD8505. У него 4К-разрешение и есть поддержка HDR. Оставшиеся от покупки деньги можно отложить на покупку Xbox One X — видеоприставки, которая тоже обещает поддержку игр в 4K c HDR.

iMac, MacBook Pro, iPad Pro, iPhone 7, iWatch, Apple TV

<нет подписи>

Даже если вы фанат такой недешёвой марки электроники, как Apple, на 700 тысяч вы можете легко разгуляться и не отказываться себе практически ни в чём. А именно:

  • iMac 27” в топовой комплектации — 169 000 рублей
  • MacBook Pro 15 в топовой конфигурации — 205 000 рублей
  • iPad Pro 12,9” c 512 ГБ и LTE — 90 000 рублей
  • iPhone 7 Plus с 256 ГБ — 79 000 рублей
  • iWatch Series 2 c корпусом из нержавеющей стали с сетчатым браслетом — 62 000 рублей
  • Apple TV c 64 ГБ и HDMI-кабелем — 17 000 рублей

Итого выходит 622 000 рублей. Возможно, мы что-то упустили из виду. Если же нет, то вам хватит еще и на iPhone для вашей второй половинки.

А-а-а-а-автомобиль

Volksvagen Polo V
Volksvagen Polo V

Советовать конкретный автомобиль немного выходит за рамки нашей компетенции, но пропустить сам факт, что за 700 000 рублей можно позволить себе сносное средство передвижение, мы тоже не можем. Патриоты за эти деньги найдут привлекательной LADA Vesta 2017 года, другие — Volkswagen Polo V, Hyundai Solaris II или даже Porsche Cayenne (правда, аж 2004 года выпуска).

Полтора года снимать однушку в Москве


Конечно, квартиры и цены на них бывают разные. Но 39 тысяч — вполне обычная стоимость месяца проживания в съёмной однокомнатной квартире. Поэтому, если вы не фанат ни Acer, ни Apple, у вас уже есть большой телевизор и автомобиль, то можете отложить 700 000 на аренду жилья. Хватит ровно на 18 месяцев.

5 000 банок тушёнки

<нет подписи>

Учитывая, какое нестабильное нынче время, на ум может прийти закономерная мысль запастись провиантом на будущее. Суммы, которую вы могли бы отдать за игровой ноутбук с 21-дюймовым экраном и двумя GTX  1080 хватит на 5000 банок неплохой по качеству тушенки. Если съедать по две в день, то вам хватит почти на 7 лет. А проработает ли ноутбук 7 лет?

Билет на круизный лайнер

Круизный корабль Costa-Luminosa
Круизный корабль Costa Luminosa

Но тушенка и большой телевизор — это всё прозаично, приземлённо. Подобные деньги можно потратить на куда более запоминающееся предприятие — отправиться бороздить моря и океаны на огромном круизном лайнере. Полный пансион, красивые виды, бассейны, тренажёрный зал, сауна, музыкальные и театральные шоу и так далее — и всё это на протяжении двух месяцев, пока корабль неспешно плывёт из Барселоны в Сингапур.

Рискнуть

<нет подписи>

В конце концов, можно вложить всё в биткоин. Наверное, это самое сомнительное решение из всех, но не более сомнительное, чем потратить те же деньги на игровое устройство (хотя кому что ближе, конечно). На момент написания статьи при курсе примерно 250 166 рублей за биткоин, за 700 000 вы возьмёте примерно 2,79 биткоина (без учета всевозможных комиссий). И, возможно, вам повезёт, и биткоин будет расти и дальше (ноубтук расти точно не будет).

Автор
Ferra.ru
Теги
ноутбук ACER игровой ноутбук

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