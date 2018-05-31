Ноутбуки? Смартфоны? Что покажет Apple на июньской конференции WWDC

Начало июня в очередной раз подарит нам много любопытных новостей от Apple, так как именно в это время компания проводит свою знаменитую конференцию под названием WWDC. На мероприятии обычно показывают много новой техники и программ Apple + обновление старых. Разбираемся, что стоит ждать на этот раз.

Несмотря на то, что WWDC (Apple Worldwide Developer Conference) считается конференцией для разработчиков (программистов), она интересна и простым смертным. Например, в прошлом году на ней показали кучу всего, чем пользуется (или хотя бы хотел бы) обычный сферический пользователь экосистемы Apple. Например, на WWDC 2017 мы узнали о скором выходе новой системы watchOS 4-й ревизии для умных часов, о macOS High Sierra — системе для ноутбуков и компьютеров iMac, и, наконец, об iOS 11, знакомой нам по «айфонам» и «айпадам». Также Apple показала нам печально известную умную колонку HomePod, новые iPad Pro и новые iMac на самых последних на тот момент чипах Intel, включая 18-ядерный Intel Core i9-7980XE. Как видите, пропустить анонсы c WWDC — не узнать много интересного.





WWDC на этот раз будет проходить с 4 по 8 июня в Сан-Хосе, в самом большом конференц-центре Силиконовой долины — McEnery Convention Center. Самое интересное покажут в начале — 4-го числа в 20:00 по московскому времени. Между прочим, попасть туда очень непросто. Чтобы купить один из 5000 билетов, необходимо сначала выиграть право его покупать в специальной лотерее. Так было решено после того, как в 2013 году при обычной продаже все билеты разошлись всего за две минуты. И даже если вы станете победителем, не спешите радоваться, так как за билет всё равно придётся заплатить 1599 долларов США. А можно просто запастись попкорном и посмотреть трансляцию конференции через интернет или же узнать обо всём из новостей у нас на сайте.

Что ждём на этот раз?

Софт





Обновление iOS, как и других программных штуковин, стоит ждать практически со 100% уверенностью. Но ходят слухи, что iOS 12 получит в основном изменения «под капотом», вроде улучшения стабильности и инструментов безопасности, нежели какие-то серьёзные перемены в оформлении. Однако мы всё-таки ждём always-on режим для iPhone X c его OLED-дисплеем и группировку уведомлений вместо нынешнего хронологического беспорядка. А ещё было бы неплохо, если бы настройки камеры можно было бы найти в самом приложении камеры, а не в глубинах основного меню смартфона. Наконец, хотелось бы, чтобы Apple наконец сделала нормальное автоисправление при наборе текста.

После огромного резонанса, который создал обновлённый Google-ассистент на недавней конференции Google I/O, логично было бы увидеть соразмерный ответ Apple, а именно намного более умную версию Siri. Тем более, что по уму-разуму её уде успел обойти и конкурент от Amazon — Alexa.





Любопытно, стоит ли вообще сейчас ждать выхода 5 версии watchOS. С одной стороны, 4-версия увидела свет как раз год назад на WWDC, c другой стороны, она только в апреле этого года получила достаточно солидное обновление (4.3). Если всё-таки Apple выкатит совершенно новую версию, то хотелось бы видеть в ней, например, хотя бы трекер сна. Подобная функция давно стала базовой для огромного числа фитнес-браслетов и умных часов, но до сих пор отсутствует в Apple Smart Watch. Что особенно странно, потому что для внедрения этой возможности в столь навороченные часы нужен, по сути, только специальный софт, без каких-либо изменений в аппаратной начинке. С другой стороны, большинство моделей «яблочных» часов нуждаются в зарядке раз в сутки, и чаще всего заряжаться их ставят именно на ночь.

Другой очевидный недостаток, исправления которого многие ждут — отсутствие режима always-on, как у части конкурентов. Очевидно, что Apple всеми силами старается продлить небольшое время автономной работы гаджета, но часы, которые не показывают время — это сомнительные часы.

От десктопной операционной системы — macOS — ожидается, что в этом году она сможет поддерживать запуск приложений, предназначенных для iOS. Конечно, это можно сделать уже сейчас, но придётся активно потанцевать с бубном. Нативная поддержка была бы намного удобнее.

Устройства





Хочется верить, что на WWDC 2018 будет представлено новое «ведро» — именно так называют последнюю версию десктопного компьютера Mac Pro за его цилиндрическую форму. Он вышел еще в 2013 году, а, с тех пор, как вы знаете, технологии не стояли на месте, поэтому покупать 5-летний компьютер за астрономический ценник сегодня — бессмысленное расточительство. Правда, в одном из интервью зарубежным журналистам представители Apple рассказали, что новый Mac Pro появится только в 2019 году. Поэтому, если вам нужен мощный настольный компьютер и именно от компании из Купертино, вы можете присмотреться к моноблокам iMac Pro — они получили обновление в прошлом году.

С выхода последних Mac Mini — неттопов в исполнение Apple — прошло не так много лет, как в случае с Mac Pro. Однако и не мало тоже. Последние модели основаны еще на процессорах Intel Haswell (2014-2015 модельный год). Пока ничего про дату их выхода не слышно, но также и нет информации, что от линейки маленьких ПК Apple откажется окончательно.





Мы привыкли, что новые смартфоны Apple показывает в сентябре, но были и исключения — нынешний iPhone SE был представлен как раз в первой половине года, в 2016 году. Поэтому вполне возможно, что на WWDC мы увидим, например, новый iPhone SE. Далеко не все поклонники «яблочных» смартфонов готовы к постоянному росту диагонали экрана, поэтому Apple держит в своём арсенале и относительно современный телефон с 4-дюймовым дисплеем. Но с момента его релиза прошло приличное количество времени — пора обновляться.

Но слухи о новом iPhone SE слишком расходятся, чтобы быть хоть в чём-то уверенным. По утекшим в сеть фотографиям корпуса похоже, что смартфон будет выполнен в классическом дизайне вроде iPhone 8, нежели iPhone X. Но совершенно неизвестно, насколько достоверны эти снимки. Другие же предполагают, что SE2 получит дисплей во всю переднюю панель, как у флагманской модели. Но это было бы крайне расточительно для младшего Айфона и непохоже на Apple. Также ожидается, что новый iPhone SE получит беспроводную зарядку, 3D Touch и процессор A10 как в iPhone 7.





Бесспорно, на WWDC есть шанс увидеть новые или хотя бы обновленные ноутбуки. Ведь многие из них уже очень напрашиваются если не на полный редизайн с нуля, то как минимум на замену процессоров-видеокарт. Например, Apple MacBook Air уже настолько стар по характеристикам, что от него давно пора либо отказаться, либо поставить новый экран и новое вообще всё. Желательно, правда, оставить ценник прежним, иначе логичнее уже будет взять MacBook Pro.





Но и к самим MacBook Pro есть претензии, которые могут вылиться в работу над ошибками к выходу новых моделей. Во-первых, очень многие пользователи жалуются на фирменную клавиатуру, так как, по их словам, она легко выходит из строя. Во-вторых, все конкуренты уже перешли на гораздо более мощные CPU — Intel Core 8-го поколения с возросшими частотами и увеличенным количеством ядер. Прирост производительности по сравнению с 7-м поколением настолько большой, что модернизация напрашивается явно и достаточно давно.