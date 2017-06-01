Sony начала обновление Android TV до версии 7.0 Nougat

Компания Sony начала обновлять телевизоры Sony BRAVIA на базе Android TV до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat. Благодаря новой ОС изменения коснутся меню телевизора, а также будут улучшены возможности по работе с различным контентом.







Обновление станет доступно на телевизорах Sony BRAVIA на базе Android TV 2016 года, включая серии XD70, XD75, XD80, SD80, XD83 и ZD9, а также 2017 года, включая серии XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94 и телевизоры BRAVIA OLED сери A1.





Функция «картинка в картинке» позволит продолжать просмотр телевизионной программы в маленьком окне и одновременно листать меню телевизора на большом экране. Также станет возможным регулировать настройки изображения и звука во время просмотра ТВ-программ: список параметров выводится на правой половине экрана, поверх просматриваемого видео.





После установки обновления, к интернет-сервисам, доступным на телевизоре, можно будет подключаться с нескольких аккаунтов Google (ранее при работе с приложениями пользователи могли использовать только один логин и пароль).





С Android 7.0 Nougat переключаться между приложениями можно будет так же, как на смартфоне с ОС Android – перелистывая окошки вправо и влево. Кроме того, голосовой поиск появится в браузере Opera, станет возможными беспроводная передача видео в формате 4К с мобильного устройства на экран телевизора с помощью функции Chromecast built-in, подключение наушников по Bluetooth и поддержка формата Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR.



