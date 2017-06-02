Samsung выпускает телевизор-картину Frame TV

Компания Samsung Electronics объявила о международном выпуске своего необычного телевизора Frame TV. Модель начнет появляться в продаже со Швейцарии и Норвегии, а со следующей неделе — в Австрии, Бельгии, Германии, Франции, США и Корее. Презентации для каждой страны будут проводиться в музее или галерее, подчеркивая позиционирование телевизора как предмета искусства.


Серия Frame TV включает модели с диагоналями 55 и 65 дюймов с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Телевизор описывается производителем как "интерьерная панель", которую можно использовать как дизайнерский изыск и даже в роли предмета искусства. Все дело в том, что в режиме «Галерея» телевизор напоминает картину в раме. Опции самой рамки телевизора включают "орех", "дуб" и просто белый вариант.


После выключения режима телевизора Frame TV превращается в своего рода картину. Пользователям предлагается более 100 изображений в различных жанрах – включая пейзажи, архитектуру, дикую природу, рисунки и так далее. Также предусмотрены дополнительные опции, такие как выбор различных рамок панели или дополнительная подставка-тренога для полноты образа картины на мольберте. Кроме того, The Frame оснащен прозрачным оптическим кабелем и системой крепления вплотную к стене.


Источник
Samsung
Теги
Samsung телевизор

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