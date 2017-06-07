Samsung начала продажи в России QLED-телевизоров больших диагоналей

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж в России телевизоров линейки QLED ТВ в диагоналях 65 и 75 дюймов. Так, стали доступны 65-дюймовый изогнутый 65Q9C с яркостью 2000 нит, а также QLED-телевизоры на 75 дюймов – 75Q7F с плоским экраном и дизайном с металлической рамкой и 75Q8C с изогнутым экраном и полностью металлическим корпусом.





Рекомендованная розничная цена на телевизор 65Q9F с диагональю 65 дюймов составила 399 990 рублей, с диагональю 75 дюймов – 499 990 рублей на модель 75Q7F, и 599 990 рублей на модель 75Q8C.





Напомним, топовые телевизоры QLED с высокой яркостью и разрешением 4K были представлены на январской выставке CES 2017. В серию вошли модели Q7, Q8, Q9 с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. Все они поддерживают HDR-формат, имеет максимальную яркость 1500 - 2000 нит и антибликовое покрытие. В них используется технология квантовых точек, улучшающая угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст. Расширенный динамический диапазон HDR 1500 достигает яркости 1500 нит, что заметно больше прошлогодних SUHD моделей. Телевизоры также демонстрируют 99% цветового пространства DCI-P3. Другая интересная особенность — использование отдельного адаптера со всеми выходами. К панели он подключается с помощью оптического кабеля.