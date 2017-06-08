65-дюймовый OLED-телевизор LG OLED65W7V вышел в России

Компания LG Electronics сообщила о начале продаж в России премиального OLED-телевизора LG OLED65W7V. Он выполнен в дизайне под названием «Изображение на стене». OLED-панель 65-дюймовой модели имеет толщину 2,57 мм, и ее можно закрепить на стене с помощью магнитных накладок, без зазоров между телевизором и стеной.



Разрешение телевизора составляет 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Поддерживаются Active HDR с Dolby Vision, с которыми изображение с расширенным динамическим диапазоном оптимизируется покадрово, в результате цвета на экране выглядят более ярко и натурально.

Телевизор дополняется саундбаром. При включении телевизора из верхней панели саундбара выдвигаются два динамика, которые усиливают захватывающие звуковые эффекты.

LG OLED65W7V работает на операционной системе webOS 3.5. Одной из новшеств стала отдельная кнопка ivi на пульте Magic Remote, нажав которую пользователь сразу попадает в приложении онлайн-кинотеатра ivi.

На данный момент LG OLED65W7V можно найти в официальных онлайн-магазинах за 549 990 рублей.

Источник
LG
Теги
Россия LG телевизор OLED

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