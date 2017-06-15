C Seed показала 262-дюймовый телевизор

Компания C Seed представила огромный 4K-телевизор C Seed 262 с диагональю экрана 262 дюйма. Это более 6,5 метров. Новинка имеет 10 мощных динамиков с объемным 9.1 звуком, оснащается медиасервисом и имеет защиту из ткани.

За удовольствие обладать таким телевизором придется заплатить довольно большую сумму. Стоит телевизор 540 000 долларов (а это больше 30 миллионов рублей). Да и самостоятельно забрать его не удастся — весит такой C Seed почти тонну (примерно 800 кг). Придется доплатить за доставку и установку.

Продажи телевизора стартуют уже этим летом.