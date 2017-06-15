C Seed показала 262-дюймовый телевизор

Компания C Seed представила огромный 4K-телевизор C Seed 262 с диагональю экрана 262 дюйма. Это более 6,5 метров. Новинка имеет 10 мощных динамиков с объемным 9.1 звуком, оснащается медиасервисом и имеет защиту из ткани.

За удовольствие обладать таким телевизором придется заплатить довольно большую сумму. Стоит телевизор 540 000 долларов (а это больше 30 миллионов рублей). Да и самостоятельно забрать его не удастся — весит такой C Seed почти тонну (примерно 800 кг). Придется доплатить за доставку и установку.

Продажи телевизора стартуют уже этим летом.  

Источник
The Verge
Теги
телевизоры

Комментарии

Из рубрикиТелевизоры
AirPods автоматически подключатся к Apple TV на tvOS 11
65-дюймовый OLED-телевизор LG OLED65W7V вышел в России
Samsung начала продажи в России QLED-телевизоров больших диагоналей

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 90
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31