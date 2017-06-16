Dell выпускает изогнутый монитор за 1499 долларов

Компания Dell заявила о скором выпуске новой изогнутой модели монитора под названием Ultra Sharp 38 Curved Monitor (U3818DW) с двумя громкоговорителям мощностью 9 Вт.

Панорамный дисплей имеет разрешение WQHD (3840 х 1600 пикселей) и предназначен в первую очередь для людей, работающих в сфере финансов и бизнесменов. Благодаря своей конструкции U3818DW предлагает на 25% большую площадь, чем обычный 34-дюймовые мониторы. В U3818DW используется вогнутая панель типа IPS размером 37,5 дюймов.

Монитор можно подключить сразу к нескольким источникам для получения доступа к функциям Picture-in-Picture и Picture-by-Picture. Имеется порт USB-C.

Продажи стартуют 23 июня по цене в 1499 долларов.