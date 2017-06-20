Проектор Sony Xperia Touch на базе Android вышел в Европе

Компания Sony Mobile Communications объявила о начале продаж своего необычного проектора Sony Xperia Touch на базе Android в Европе.





Xperia Touch представляет собой этакую Android-коробку без экрана, но с проектором. Устройство превращает вертикальные и горизонтальные плоские поверхности в 23-дюймовый сенсорный HD-дисплей.





Проектор обеспечивает интерактивный интерфейс, реагирующий на прикосновения. Есть датчик присутствия, барометр и термометр. В устройстве применяется технология Sony SXRD для проекционных дисплеев, а реакция на физические прикосновения возможна благодаря сочетанию ИК-передатчика и встроенной камеры, захватывающей движения со скоростью 60 кадров в секунду.

По задумке производителя, такое устройство позволит собраться с семьей и друзьями за столом или около стены в гостиной или на кухне и совместно провести время, играя в игры, просматривая онлайн-видео или общаясь с помощью мессенджеров и социальных сетей с другими людьми. Xperia Touch поддерживает функцию PlayStation 4 Remote Play , а также позволяет запускать приложения и игры из магазина Google Play.

Проектор Sony Xperia Touch доступен в Великобритании, Франции, Испании, Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии по цене 1499,99 евро.