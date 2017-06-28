77-дюймовый LG Wallpaper TV предлагается за 20 тысяч долларов

Компания LG Electronics объявила о выпуске в США ультратонких OLED-телевизоров серии W с разрешением 4K Ultra HD, которые были показаны на январской выставке CES 2017 как Wallpaper TV или телевизор-обои.





Конечно, никто не ожидало от таких устройств доступной цены. И все же она удивляет. Так, 65-дюймовая модель LG Wallpaper TV 65W7 обойдется в 7 999 долларов США, а 77-дюймовая LG Wallpaper TV 77W7 — во все 19 999 долларов США.

Толщина устройств составляет около полусантиметра. Телевизор можно закрепить на стене в виде этакой картины с помощью специального крепления на магнитах. Все порты вынесены в саундбар-компаньон, который подключается к экрану тонким кабелем.