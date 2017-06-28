77-дюймовый LG Wallpaper TV предлагается за 20 тысяч долларов

Компания LG Electronics объявила о выпуске в США ультратонких OLED-телевизоров серии W с разрешением 4K Ultra HD, которые были показаны на январской выставке CES 2017 как Wallpaper TV или телевизор-обои.


Конечно, никто не ожидало от таких устройств доступной цены. И все же она удивляет. Так, 65-дюймовая модель LG Wallpaper TV 65W7 обойдется в 7 999 долларов США, а 77-дюймовая LG Wallpaper TV 77W7 — во все 19 999 долларов США.

Толщина устройств составляет около полусантиметра. Телевизор можно закрепить на стене в виде этакой картины с помощью специального крепления на магнитах. Все порты вынесены в саундбар-компаньон, который подключается к экрану тонким кабелем.

Источник
LG
Теги
LG телевизор OLED

Комментарии

Материалы по теме

65 дюймов грации. Обзор 4K-телевизора LG 65UB980V

6 августа 2014

65-дюймовый OLED-телевизор LG OLED65W7V вышел в России

8 июня

77-дюймовый OLED-телевизор LG Signature 77G6V вышел в России

18 января

CES 2014: 77-дюймовый OLED TV от LG с разрешением Ultra HD изгибается по команде

9 января 2014

CES 2014: LG покажет изогнутый Ultra HD TV с диагональю 105 дюймов

19 декабря 2013

CES 2015: LG представила гибкие, изогнутые и плоские 4K OLED-телевизоры

8 января 2015
Из рубрикиТелевизоры
Проектор Sony Xperia Touch на базе Android вышел в Европе
Телевизор-картина Samsung Frame TV поступил в продажу
Dell выпускает изогнутый монитор за 1499 долларов

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 92
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 26