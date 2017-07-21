Sony выпустила телевизоры BRAVIA серии XE70 с поддержкой 4K HDR

Компания Sony выпустила в России серию телевизоров BRAVIA XE70 с поддержкой видеоконтента в формате 4K HDR. В серию вошли семь моделей с четырьмя диагоналями — 43, 49, 55 и 65 дюймов, по цене от 64 990 до 149 990 рублей.


Технология 4K X-Reality PRO повышает четкость контента, Motionflow XR обеспечивает детализацию и плавность кадров в быстрых сценах спортивных соревнований и боевиков. За качество звука отвечает ClearAudio+, система Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) восстанавливает утраченные частотные компоненты

Серия XE70 относится к разряду смарт-телевизоров, позволяет смотреть контент на Netflix, YouTube и других видеохостингах, подключать услуги просмотра видео по запросу (on-demand TV), а также пользоваться браузером Opera. Телевизоры оборудованы тремя USB-портами для воспроизведения цифрового контента с внешних накопителей.

Источник
Sony
Теги
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