Премиальные телевизоры LG Signature G7 вышли в России

Компания LG Electronics представила в России OLED-телевизоры премиальной серии LG Signature G7 в диагоналях экрана 65 и 77 дюймов. Ранее в России вышли телевизоры серии LG Signature G6.


Модели LG OLED65G7V и OLED77G7V с разрешением с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) выполнены в дизайне «Изображение-на-Стекле» — с тонкой OLED-панелью и почти невидимой стеклянной основой. В стойку телевизора встроен саундбар 4.2 мощностью 80 Вт.

В качестве программной платформы используется webOS 3.5. К телевизору прилагается пульт Magic Remote. В этом году пульт получил несколько дополнительных кнопок: для быстрого доступа к онлайн-кинотеатру ivi, к функциям перемотки и Magic Zoom.

65-дюймовый LG OLED65G7V доступен по цене порядка 440 тысяч рулей, 77-дюймовый LG OLED77G7V пока не появился в розничных магазинах.

Источник
LG
Теги
LG телевизор Россия

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