Apple TV с поддержкой 4K HDR дебютирует в сентябре

Компания Apple планирует представить следующее поколение телеприставки Apple TV на мероприятии в сентябре 2017 года. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.





Телеприставка получит долгожданную поддержку стриминга 4K-видео, а также контента 4K HDR. Также Apple тестирует новую версию приложения для ТВ, оптимизированное для отображение живых трансляций и передач и собирающее подобные передачи из других приложений.

Это будет уже пятое поколение Apple TV. Четвертое Apple выпустила в октябре 2015 года, тогда в Apple TV начала работать на модифицированной версии iOS, благодаря чему появилась поддержка приложений и игр.