Apple TV с поддержкой 4K HDR дебютирует в сентябре

Компания Apple планирует представить следующее поколение телеприставки Apple TV на мероприятии в сентябре 2017 года. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.


Телеприставка получит долгожданную поддержку стриминга 4K-видео, а также контента 4K HDR. Также Apple тестирует новую версию приложения для ТВ, оптимизированное для отображение живых трансляций и передач и собирающее подобные передачи из других приложений.

Это будет уже пятое поколение Apple TV. Четвертое Apple выпустила в октябре 2015 года, тогда в Apple TV начала работать на модифицированной версии iOS, благодаря чему появилась поддержка приложений и игр.

Источник
Bloomberg
Теги
Apple APPLE TV телеприставка 4K HDR

Комментарии

Материалы по теме

Apple впервые отчиталась о снижении продаж iPhone

27 апреля 2016

Apple представит следующее поколение iPhone, iPad и Apple TV 9 сентября

10 августа 2015

Caviar запустил предзаказ на iPhone 8 из янтаря, березы и нефти

24 августа

Вилами по воде. Что Apple покажет 9 сентября: iPhone 6s и другие новинки

9 сентября 2015

Выжимаем максимум из телевизора: 5 лучших ТВ-приставок

26 июля

Новая Apple TV вышла в продажу

30 октября 2015
Из рубрикиТелевизоры
Премиальные телевизоры LG Signature G7 вышли в России
Samsung выпустила 88-дюймовый QLED TV за 20 тысяч долларов
Apple TV получит поддержку 4K и HDR

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 169
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 101
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 83
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 28