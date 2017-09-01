Panasonic показал прозрачный OLED-телевизор

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Panasonic продемонстрировала свою новую разработку — прозрачный OLED-телевизор.

На стенде компании показывается прототип устройства с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Он демонстрирует что может предоставить пользователям "умное стекло". По задумке разработчиков, такой телевизор будет легко интегрировать с шкафом в гостиной как стеклянную панель.

Другая область применения — в различных рекламных и маркетинговых целях, например, витринах, холодильниках магазинов, и так далее. Пока Panasonic не сообщает сроков выпуска подобных устройств.