Panasonic показал прозрачный OLED-телевизор

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Panasonic продемонстрировала свою новую разработку — прозрачный OLED-телевизор.

На стенде компании показывается прототип устройства с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Он демонстрирует что может предоставить пользователям "умное стекло". По задумке разработчиков, такой телевизор будет легко интегрировать с шкафом в гостиной как стеклянную панель.

Другая область применения — в различных рекламных и маркетинговых целях, например, витринах, холодильниках магазинов, и так далее. Пока Panasonic не сообщает сроков выпуска подобных устройств.

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телевизор Panasonic OLED IFA 2017

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