Sony показала свой самый большой OLED-телевизор Bravia

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Sony продемонстрировала свой самый крупный OLED-телевизор Bravia. Модель под названием KD-77A1 получила диагональ экрана 77 дюймов, то есть 195 см.





Она входит в серию OLED-телевизоров Bravia А1 и является самой старшей моделью в ней. Панель с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) содержит более 8 миллионов самосветящихся органических светодиодов. Такой дисплей обеспечивает реалистичную передачу цветов и широкий угол обзора. За быструю отрисовку изображения, в том числе 4K HDR, отвечает процессор X1 Extreme.





Звук в телевизорах серии A1 излучается самим экраном, а не отдельными динамиками. Акустическая технология Acoustic Surface позволяет транслировать звук всей плоскостью экрана, а передача низких частот поддерживается сабвуфером, встроенным в подставку. Программной платформой выступает Android TV.

Телевизор Sony Bravia OLED KD-77A1 станет доступен в Европе с сентября по цене порядка 20 тысяч евро.