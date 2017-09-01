Sony показала свой самый большой OLED-телевизор Bravia

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Sony продемонстрировала свой самый крупный OLED-телевизор Bravia. Модель под названием KD-77A1 получила диагональ экрана 77 дюймов, то есть 195 см.


Она входит в серию OLED-телевизоров Bravia А1 и является самой старшей моделью в ней. Панель с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) содержит более 8 миллионов самосветящихся органических светодиодов. Такой дисплей обеспечивает реалистичную передачу цветов и широкий угол обзора. За быструю отрисовку изображения, в том числе 4K HDR, отвечает процессор X1 Extreme.


Звук в телевизорах серии A1 излучается самим экраном, а не отдельными динамиками. Акустическая технология Acoustic Surface позволяет транслировать звук всей плоскостью экрана, а передача низких частот поддерживается сабвуфером, встроенным в подставку. Программной платформой выступает Android TV.

Телевизор Sony Bravia OLED KD-77A1 станет доступен в Европе с сентября по цене порядка 20 тысяч евро.

Источник
Sony
Теги
SONY телевизор OLED IFA 2017 BRAVIA

Комментарии

Материалы по теме

65-дюймовый OLED-телевизор LG OLED65W7V вышел в России

8 июня

CES 2014: Sony представила линейку телевизоров BRAVIA 2014 года

11 января 2014

CES 2015: Sony представила 4К-телевизоры с Android TV

6 января 2015

LG выпускает линейку OLED-телевизоров 2016 года в России

9 августа 2016

OLED’никовый период. Обзор изогнутого телевизора LG 55EC930V

26 ноября 2014

Panasonic показал прозрачный OLED-телевизор

1 сентября
Из рубрикиТелевизоры
Panasonic показал прозрачный OLED-телевизор
Пользователи жалуются на неработающие после программного апдейта смарт-телевизоры Samsung
Apple TV с поддержкой 4K HDR дебютирует в сентябре

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 181
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 109
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 89
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29