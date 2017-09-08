Одноклассники выпустили приложение для Android TV

Команда социальной сети Одноклассники объявила о выпуске приложения «ОК Видео» для телевизоров, работающих на основе программной платформы Android TV.


Среди поддерживаемых устройств присутствуют, в том числе, телевизоры Sony, Sharp, Philips и Hisense. Приложение также можно установить на мультимедийные приставки Nvidia Shield и Xiaomi Mi Box.


Для работы «ОК Видео» не требуется регистрация в социальной сети, установить его можно бесплатно по всему миру. В 2016 году аналогичное приложение ОК запустили на платформе Smart TV для телевизоров Samsung и LG.

В приложении можно просматривать видеоролики пользователей, блогеров и групп, а также профессиональный контент, предоставленный партнерами Одноклассников: сериалы и ТВ-шоу от каналов СТС, «Че», «Домашний».

В «ОК Видео» также появился расширенный каталог прямых эфиров. Помимо вещания крупных телеканалов НТВ, «Россия 24», «Москва 24» и других, здесь можно найти популярные трансляции пользователей веб-версии Одноклассников и мобильного приложения OK Live. В видеоплеере также отображаются комментарии зрителей трансляции в прямом эфире. Вскоре прямые эфиры пользователей и чат в видеоплеере будут доступны и на телевизорах с технологией Smart TV.

Источник
Одноклассники
Теги
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