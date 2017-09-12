Следующая Apple TV обзаведется обновленным пультом ДУ Siri Remote с тактильной отдачей

Стали известны новые подробности о следующем поколении телеприставки Apple TV. Источником стала утекшая в сеть версия iOS 11 GM, которая рассекретила ряд особенностей будущих устройств Apple. Находкой поделился разработчик Гильерме Рамбо (Guilherme Rambo‏), через свой Twitter-аккаунт.


Как указывает код прошивки, телеприставка будет комплектоваться обновленным пультом дистанционного управления Siri Remote, в котором появится функция тактильной отдачи.

Ранее в той же прошивке были найдены указания, что устройство будет называться "'Apple TV 4K", а в его основе лежит процессор A10X Fusion и 3 ГБ оперативной памяти.

Как ожидается, компания Apple планирует представить следующее поколение телеприставки Apple TV на мероприятии в сентябре 2017 года. Телеприставка получит долгожданную поддержку стриминга 4K-видео, а также контента 4K HDR. Также Apple тестирует новую версию приложения для ТВ, оптимизированное для отображение живых трансляций и передач и собирающее подобные передачи из других приложений.

Это будет уже пятое поколение Apple TV. Четвертое Apple выпустила в октябре 2015 года, тогда в Apple TV начала работать на модифицированной версии iOS, благодаря чему появилась поддержка приложений и игр.

Источник
Guilherme Rambo
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