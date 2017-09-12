Новая телеприставка Apple TV поддерживает 4K, официально

Компания Apple представила следующее поколение телеприставки Apple TV сегодня на первом мероприятии в своем новом кампусе в Купертино в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater).





Устройство получило название Apple TV 4K. Телеприставка получила долгожданную поддержку стриминга 4K-видео, а также контента 4K HDR.

Интересно, что фильмы с качеством 4K HDR в iTunes должны предлагаться по прежним ценам, а для тех, у кого уже есть HD-фильмы в медиатеке iTunes, эти фильмы будут автоматически обновляться до версий 4K HDR по мере их доступности.

В основе лежит процессор A10X Fusion, как в iPad Pro. Это будет уже пятое поколение Apple TV. Четвертое Apple выпустила в октябре 2015 года, тогда в Apple TV начала работать на модифицированной версии iOS, благодаря чему появилась поддержка приложений и игр.

Apple TV 4K станет доступна для предварительного заказа с 15 сентября и выйдут в продажу с 22 сентября. Цена для версии с 32 ГБ памяти составляет 179 долларов США, с 64 ГБ памяти — 199 долларов США.