Объявлена российская цена Apple TV 4K

Компания Apple раскрыла российские цены на пятое поколение телеприставки Apple TV. Модель Apple TV 4K с поддержкой 4K и HDR станет доступна для предварительного заказа с с пятницы, 15 сентября.





Версия с с памятью 32 ГБ обойдется в 13 490 рублей, а с 64 ГБ — в 14 990 рублей. Продажи начнутся 22 сентября.

Фильмы с качеством 4K HDR в iTunes должны предлагаться по прежним ценам, а для тех, у кого уже есть HD-фильмы в медиатеке iTunes, эти фильмы будут автоматически обновляться до версий 4K HDR по мере их доступности. В основе телеприставки лежит процессор A10X Fusion, как в iPad Pro.

Это будет уже пятое поколение Apple TV. Четвертое Apple выпустила в октябре 2015 года, тогда в Apple TV начала работать на модифицированной версии iOS, благодаря чему появилась поддержка приложений и игр.