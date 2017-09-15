Apple начала добавлять фильмы 4K HDR в iTunes

Компания Apple начала заблаговременно добавлять в iTunes контент в качестве 4K HDR. Он начал появляться в iTunes для США и ряда других стран.


Напомним, Apple анонсировала 12 сентября пятое поколение телеприставки Apple TV, Модель Модель Apple TV 4K с поддержкой 4K и HDR уже доступна для предзаказа, а со следующей недели, 22 сентября, поступит в продажу.


4K-фильмы получили метки "4K" и "Dolby Vision", их видно в iTunes Store и TV-приложении на iOS-устройствах, Mac-ах и Apple TV.

Как обещала Apple во время анонса, фильмы с качеством 4K HDR в iTunes должны предлагаться по прежним ценам, а для тех, у кого уже есть HD-фильмы в медиатеке iTunes, эти фильмы будут автоматически обновляться до версий 4K HDR по мере их доступности.

Источник
MacRumors
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