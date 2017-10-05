Объявлена российская цена самого большого OLED-телевизора Sony Bravia

Компания Sony объявила о начале приема предварительных заказов в России на свой самый большой OLED-телевизор Bravia. Модель под названием KD-77A1 получила диагональ экрана 77 дюймов, то есть 195 см, она дебютировала на выставке IFA 2017, которая прошла с 1 по 6 сентября в Берлине.


Телевизор Sony KD-77A1 доступен для предзаказа в России по рекомендованной розничной цене 1 599 990 рублей. В Европе он предлагается по цене порядка 20 тысяч евро.

Модель входит в серию OLED-телевизоров Bravia А1 и является самой старшей моделью в ней. Панель с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) содержит более 8 миллионов самосветящихся органических светодиодов. Такой дисплей обеспечивает реалистичную передачу цветов и широкий угол обзора. За быструю отрисовку изображения, в том числе 4K HDR, отвечает процессор X1 Extreme.

Звук в телевизорах серии A1 излучается самим экраном, а не отдельными динамиками. Акустическая технология Acoustic Surface позволяет транслировать звук всей плоскостью экрана, а передача низких частот поддерживается сабвуфером, встроенным в подставку. Программной платформой выступает Android TV.

Источник
Sony
Теги
Россия SONY телевизор SONY BRAVIA BRAVIA Sony KD-77A1

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