LG представила первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 8K

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания LG Display рассказала о своей новой разработке — первом в мире 88-дюймовом OLED-дисплее с разрешением 8K.





Панель имеет разрешение 33 миллиона пикселей (7680 х 4320), что в 16 раз больше, чем Full HD (1920 х 1080) и в четыре раза больше 4K Ultra HD (3840 х 2160).

Ранее рекорд по величине принадлежал 77-дюймовой OLED-панели с разрешением «всего» 4K. Телевизоры с такими параметрами в данный момент предлагаются LG Electronics, Sony и Panasonic, причем все они используют OLED-панели LG Display.