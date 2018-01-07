LG представила первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 8K

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания LG Display рассказала о своей новой разработке — первом в мире 88-дюймовом OLED-дисплее с разрешением 8K.


Панель имеет разрешение 33 миллиона пикселей (7680 х 4320), что в 16 раз больше, чем Full HD (1920 х 1080) и в четыре раза больше 4K Ultra HD (3840 х 2160).

Ранее рекорд по величине принадлежал 77-дюймовой OLED-панели с разрешением «всего» 4K. Телевизоры с такими параметрами в данный момент предлагаются LG Electronics, Sony и Panasonic, причем все они используют OLED-панели LG Display.

Источник
LG
Теги
LG телевизор дисплей OLED CES 2018 8K

Комментарии

Материалы по теме

65-дюймовый OLED-телевизор LG OLED65W7V вышел в России

8 июня 2017

77-дюймовый OLED-телевизор LG Signature 77G6V вышел в России

18 января 2017

CES 2015: LG представила гибкие, изогнутые и плоские 4K OLED-телевизоры

8 января 2015

CES 2016: LG выпустит 98-дюймовый 8К телевизор во второй половине 2016 года

5 января 2016

IFA 2014: LG показала огромный 8K телевизор

5 сентября 2014

LG Display показала телевизор толщиной менее миллиметра

20 мая 2015
Из рубрикиТелевизоры
LG показала сворачивающийся в рулон 65-дюймовый OLED-дисплей
Смарт-проектор Sony Xperia Touch обновился до Android 7.1.1 Nougat
Объявлена российская цена самого большого OLED-телевизора Sony Bravia

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 83
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 71
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
7 лучших смартфонов 2017 года 60
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46