LG показала сворачивающийся в рулон 65-дюймовый OLED-дисплей

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания LG Display представила прототип 65-дюймового OLED-дисплея, гибкого настолько, что может сворачиваться в рулон и в таком виде храниться.


Дисплей сворачивается в подставку, судя по всему, со встроенной аудиосистемой. В таком виде его удобно перевозить, да и просто при хранении свернутый экран занимает куда меньше места. Разрешение показанного экрана составляет 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей)


Также к CES 2018 корейская компания представила первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 8K.

Источник
LG Display
Теги
LG телевизор дисплей OLED CES 2018

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