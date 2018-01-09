Samsung показала первый 146-дюймовый модульный MicroLED-телевизор

На выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Samsung Electronics представила монструозный телевизор под говорящим названием The Wall.





По словам производителя, это первая в мире потребительская модель модульного телевизора с диагональю 146 дюймов, построенная на базе MicroLED. Технология не требует цветовых фильтров или дополнительной подсветки. В панели используются микроскопические светодиоды, размеры которых не превышают нескольких микрон. Это намного меньше, чем в светодиодах современных LED экранов, при этом каждый пиксель излучает свет самостоятельно.





Демонстрируемый на выставке образец имеет разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Модульная безрамочная конструкция позволяет создавать дисплейные конфигурации разных размеров и форм, в соответствии со своими потребностями.



