Samsung показала первый 146-дюймовый модульный MicroLED-телевизор

На выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Samsung Electronics представила монструозный телевизор под говорящим названием The Wall.


По словам производителя, это первая в мире потребительская модель модульного телевизора с диагональю 146 дюймов, построенная на базе MicroLED. Технология не требует цветовых фильтров или дополнительной подсветки. В панели используются микроскопические светодиоды, размеры которых не превышают нескольких микрон. Это намного меньше, чем в светодиодах современных LED экранов, при этом каждый пиксель излучает свет самостоятельно.


Демонстрируемый на выставке образец имеет разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Модульная безрамочная конструкция позволяет создавать дисплейные конфигурации разных размеров и форм, в соответствии со своими потребностями.


Источник
Samsung
Теги
Samsung телевизор CES 2018 microLED

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