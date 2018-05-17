Sony показала новую линейку телевизоров Bravia в России

Компания Sony провела сегодня в Москве презентацию нового поколения телевизоров Bravia. Звездой программы стала OLED-модель Sony AF8.


Она обладает 55-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и расширенный динамическим диапазоном (HDR). В основе лежит процессор X1 Extreme. Также можно отметить технологию Acoustic Surface, благодаря которой звук исходит не из динамиков, а излучается всей поверхностью экрана. Сзади на телевизоре расположены два приводных механизма, обеспечивающие вибрацию экрана.

Модель по своей начинке аналогична прошлогоднему Sony A1, который был заметно дороже. Дело в том, что Sony A1 продвигался как более статусная модель с дизайном в стиле мольберта, A8F предлагается с обычной подставкой или настенным креплением. Sony A8F цена в официальном магазине Sony составляет 199 990 рублей.

Также Sony показала 43-дюймовый XF75 с поддержкой 4K HDR за 55 990 рублей, 43-дюймовый и 49-дюймовый WF8 с разрешением Full HD за 46 990 и 56 990 рублей, соотвественно. Sony особенно отметила удешевление телевизоров. Для сравнения, в прошлом году она предлагала 43-дюймовый 4K HDR-телевизор за 69 990 рублей.

Все новые телевизоры Sony Bravia представляют собой смарт-модели на базе программной платформы Android TV.

Источник
Sony
Теги
Россия SONY телевизор Android TV SONY BRAVIA

Комментарии

Материалы по теме

65-дюймовый OLED-телевизор LG OLED65W7V вышел в России

8 июня 2017

6-дюймовый Sony Xperia XA1 Ultra вышел в продажу в России

24 мая 2017

77-дюймовый OLED-телевизор LG Signature 77G6V вышел в России

18 января 2017

CES 2014: Sony представила линейку телевизоров BRAVIA 2014 года

11 января 2014

LG выпускает линейку OLED-телевизоров 2016 года в России

9 августа 2016

LG выпустила OLED-телевизор G6V Signature в России

27 сентября 2016
Загрузка...
Из рубрикиТелевизоры
Белорусы теперь делают 8К-телевизоры: новинка «Горизонта»
Объявлены российские цены на 4K HDR телевизоры Sony Bravia серии XF90
Samsung представила QLED-телевизоры 2018 года

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 65
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 60
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 45