Sony показала новую линейку телевизоров Bravia в России

Компания Sony провела сегодня в Москве презентацию нового поколения телевизоров Bravia. Звездой программы стала OLED-модель Sony AF8.





Она обладает 55-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и расширенный динамическим диапазоном (HDR). В основе лежит процессор X1 Extreme. Также можно отметить технологию Acoustic Surface, благодаря которой звук исходит не из динамиков, а излучается всей поверхностью экрана. Сзади на телевизоре расположены два приводных механизма, обеспечивающие вибрацию экрана.

Модель по своей начинке аналогична прошлогоднему Sony A1, который был заметно дороже. Дело в том, что Sony A1 продвигался как более статусная модель с дизайном в стиле мольберта, A8F предлагается с обычной подставкой или настенным креплением. Sony A8F цена в официальном магазине Sony составляет 199 990 рублей.

Также Sony показала 43-дюймовый XF75 с поддержкой 4K HDR за 55 990 рублей, 43-дюймовый и 49-дюймовый WF8 с разрешением Full HD за 46 990 и 56 990 рублей, соотвественно. Sony особенно отметила удешевление телевизоров. Для сравнения, в прошлом году она предлагала 43-дюймовый 4K HDR-телевизор за 69 990 рублей.

Все новые телевизоры Sony Bravia представляют собой смарт-модели на базе программной платформы Android TV.