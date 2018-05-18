Samsung запустила продажи QLED-телевизоров 2018 года в России

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж в России флагманской линейки QLED-телевизоров следующего поколения.





Презентация обновленной линейки 2018 года состоялась в марте в Нью-Йорке. Как подчеркивает производитель, новые модели QLED-телевизоров получили «уникальный» дизайн и функции смарт-дисплея, настройка стала интуитивно понятна, а доступ к контенту — удобнее.





В конце мая в продажу поступят: флагман Q9F с технологией полной прямой подсветки и диагоналями 55, 65 и 75 дюймов, модели Q8C с изогнутым экраном диагональю 55 и 65 дюймов и Q7F с плоским экраном диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Летом в продаже также появится базовая модель Q6F с плоским экраном диагональю 49, 55, 65 и 75 дюймов.

Во флагманских моделях QLED 2018 реализована технология полной прямой подсветки, что позволяет достичь особо высокого уровня контрастности и яркости до 2000 нит.

Режим Ambient Mode превращает выключенный телевизор в смарт-дисплей, способный отображать различную полезную информацию, включая новости, погоду, ситуацию на дорогах, проигрывать музыку или просто сливаться со стеной. Система «невидимого» подключения объединяет шнуры питания и передачи данных в одном проводе длиной 5 метров или 15 метров.

Приложение Samsung SmartThings позволяет подключить все «умные» устройства от смартфона до бытовой техники к телевизору. Универсальный пульт One Remote Control дает возможность управлять всеми подключенными устройствами и контентом, в том числе с помощью голосовых команд.

Телевизоры с плоским экраном обойдутся от 139 990 до 499 990 рублей, модели с изогнутым экраном — от 169 990 до 279 990 рублей.