К Hisense перешли телевизоры Toshiba и бытовая техника Gorenje

Компания Hisense провела в Москве пресс-мероприятие. В ходе встречи глава компании Лан Лин рассказал о долгосрочной стратегии компании и объявил о двух крупных сделках Hisense: приобретении телевизионного направления Toshiba и производителя бытовой техники Gorenje.


По словам Лина, в своей долгосрочной стратегии Hisense делает ставку на органический рост и новые приобретения в различных сегментах рынка. В начале года компания купила телевизионное направление Toshiba. Данной сделкой Hisense рассчитывает увеличить количество продаваемых телевизоров на 4-5 миллионов в трехлетней перспективе.


На финальной стадии также находится приобретение европейского производителя бытовой техники Gorenje. Hisense выкупила 95,4 процента его акций. Сделка практически завершена, ожидается одобрение со стороны антимонопольного ведомства.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
телевизор TOSHIBA Hisense

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