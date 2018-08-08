Онлайн-кинотеатр ivi выпустил мини-кинотеатр «Кинокубик»

Онлайн-кинотеатр ivi совместно с компанией МультиКубик, представленной на зарубежном рынке как Cinemood, представили в России устройство под названием «Кинокубик ivi».





Гаджет позиционируется как мини-кинотеатр, умещается на ладони и позволяет смотреть кино и сериалы ivi без подключения к интернету. По сути, это беспроводной портативный проектор кубической формы.





Кинокубик обеспечивает доступ к коллекции фильмов и сериалов ivi. Он оснащен встроенной памятью в 32 ГБ, в стоимость включена подписка на ivi на 6 месяцев. Для просмотра без выхода в сеть, достаточно скачать плейлист внутрь устройства в один клик и смотреть фильмы и сериалы в офлайн-режиме.

Помимо ivi, контентная платформа Кубика заключила партнёрство с МегаФон.ТВ, Яндекс.Музыкой, МУЛЬТом, Кукутиками, “Смешариками” и другими. Помимо контента партнеров, библиотека Cinemood содержит советские диафильмы собственного производства, уроки Театра Теней, развивающие мелкую моторику и речь подрастающего поколения, «засыпайки» для самых маленьких детей и образовательный контент IQша.

Оформить предзаказ устройства можно на сайте кинокубик.рф по цене 24 990 рублей. С 1 октября Кинокубик станет доступен в розничных магазинах по рекомендованной цене 29 990 рублей.