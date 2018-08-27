Объявлена российская цена на телевизоры-картины Samsung Frame

Компания Samsung Electronics начала принимать в России предварительные заказы на свои необычные телевизоры серии Frame 2018 года.

Устройства диагональю 65 и 55 дюймов поступят в продажу в середине сентября, а более компактные телевизоры диагональю 49 и 43 дюйма — в середине октября. Цена модели 65" составит 179 990 рублей, 55" — 129 990 рублей, 49" — 99 990 рублей, 43" — 79 990 рублей.

По словам производителя, основное отличие моделей 2018 года — «единое невидимое подключение». Кабель электропитания и оптический сигнальный кабель соединены в одном, который идет от телевизора к модулю One Connect.

В этом году линейка пополнилась новой моделью с экраном 49 дюймов. Все телевизоры Frame 2018 получили ряд новых функций, в том числе Easy Discovery. Она дает возможность быстро находить произведения искусства в каталоге, например, по таким параметрам, как цвет или композиция. Новая функция «Избранное» позволяет отмечать понравившиеся картины и фотографии и добавлять их в специальную коллекцию. Для этого раздела доступен режим слайдшоу: изображения будут периодически сменять друг друга с интервалом от 10 минут до 7 дней, в зависимости от настроек.