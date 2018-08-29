В новых телевизорах отключают поддержку форматов DVDRip

В новых телевизорах начала пропадать поддержка кодаков DivX и Xvid. Об этом сообщила организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» на своей страничке в Facebook.


Феномен был замечен в телевизорах компании Samsung 2018 года выпуска. В результате получается, что пользователи с большой вероятностью не смогут просматривать свою видеотеку с популярным расширением .avi, накопленную годами, ни с флешек, ни с DLNA-серверов.


Специалисты организации предупредили, что консультанты в магазинах могут ещё не знать об этом обстоятельстве, также как и онлайн-ритейлеры, заявляющие поддержку DivX в новых моделях Samsung по ошибке.

Представители корейского производителя ответили на вопрос о проблеме в чате, что поддержки DivX и Xvid в моделях 2018 года, действительно, не предусмотрено и возвращать её не планируется.

Источник
Общественная потребительская инициатива
Теги
Samsung фейспалм телевизор ушла эпоха

Комментарии

Материалы по теме

Samsung выпускает телевизор-картину Frame TV

2 июня 2017

Samsung выпустила 88-дюймовый QLED TV за 20 тысяч долларов

2 августа 2017

Samsung выпустит телевизор-картину The Frame весной

15 марта 2017

Samsung запустила продажи QLED-телевизоров 2018 года в России

18 мая

Samsung открыла российский предзаказ на QLED телевизоры

24 марта 2017

Samsung подняла на смех Apple за нарочное замедление iPhone 6

18 мая
Загрузка...
Из рубрикиТелевизоры
Samsung возглавляет рынок телевизоров уже 12 лет подряд
LG показала первый в мире OLED-телевизор с разрешением 8K
Объявлена российская цена на телевизоры-картины Samsung Frame

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 92
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 47