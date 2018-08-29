В новых телевизорах отключают поддержку форматов DVDRip

В новых телевизорах начала пропадать поддержка кодаков DivX и Xvid. Об этом сообщила организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» на своей страничке в Facebook.





Феномен был замечен в телевизорах компании Samsung 2018 года выпуска. В результате получается, что пользователи с большой вероятностью не смогут просматривать свою видеотеку с популярным расширением .avi, накопленную годами, ни с флешек, ни с DLNA-серверов.





Специалисты организации предупредили, что консультанты в магазинах могут ещё не знать об этом обстоятельстве, также как и онлайн-ритейлеры, заявляющие поддержку DivX в новых моделях Samsung по ошибке.

Представители корейского производителя ответили на вопрос о проблеме в чате, что поддержки DivX и Xvid в моделях 2018 года, действительно, не предусмотрено и возвращать её не планируется.