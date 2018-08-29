LG показала первый в мире OLED-телевизор с разрешением 8K

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания LG Electronics представила первый в мире OLED-телевизор с разрешением 8K (7680 x 4320).


Модель 8K LG OLED TV обладает диагональю 88 дюймов, панель содержит 33 миллионов самоподсвечивающихся пикселей.


Также LG поделилась своими планами и надеждами. В результате ожидаемого увеличения объемов OLED-телевизоров на рынке в два раза в 2018 году и превышения показателя в девять миллионов единиц к 2022 году, LG планирует продолжить наращивать долю OLED-телевизоров в сегменте моделей премиум-класса и ускорить темпы перехода потребителей на OLED-телевизоры. Учитывая тот факт, что рынок телевизоров с разрешением 8K все еще находится в стадии становления, ожидается, что к 2022 году рост превысит 5 миллионов единиц, а LG надеется возглавить рынок ультра-премиум класса с новой технологией 8K OLED TV.

Напомним, ранее в международном масштабе 8K-телевизоры представили Sharp, Panasonic, LG и Samsung, также собственный 8К-телевизор показал в мае белорусский «Горизонт».

Источник
LG
Теги
LG телевизор 8K IFA 2018

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