Samsung возглавляет рынок телевизоров уже 12 лет подряд

Корейские производители Samsung и LG оккупировали почти половину международного рынка телевизоров. Об этом сообщается в отчёте аналитической компании IHS Markit за первую половину 2018 года.


С января по июнь 2018 года в мире было продано 99 миллионов телевизоров, что на 7,9% больше, чем результат год назад. На долю Samsung Electronics пришлось 29% мировых поставок телевизоров, а LG Electronics — 17,5%. Вместе они «держат» 46,5% мировых продаж телевизоров, нарастив своё доминирование ещё больше с 41,1% в за весь 2017 год.

На третьем и четвёртом местах нахотятся китайские компании Hisense и TCL с 5,7% и 5,6%, соответственно.

Отдельно аналитики отмечают, что лидерство Samsung на рынке телевизоров сохраняется уже 48 кварталов подряд. Проще говоря, целых 12 лет.

Источник
The Investor
Теги
Samsung LG телевизор

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