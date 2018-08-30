Samsung представила свой первый коммерческий 8K-телевизор

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Samsung Electronics представила свой первый коммерческий телевизор с разрешением 8K.







QLED-телевизор Q900R выйдет в четырёх версиях с экранами диагональю 65, 75, 82 и 85 дюйма. Телевизор получил функцию 8K AI Upscaling, позволяющей с помощью искусственного интеллекта масштабировать разрешение видеоконтента до 8К.

Чтобы обеспечить качество 8К, в телевизорах Samsung Q900R используется технология Real 8K Resolution, которая позволяет воспроизводить изображение с пиковой яркостью 4000 нит. На дисплее в четыре раза больше пикселей, чем у 4K UHD телевизоров, и в 16 раз больше, чем в телевизорах с разрешением Full HD. Функция Q HDR 8K с использованием стандарта HDR 10+ c поддержкой динамических метаданных позволяет оптимизировать уровень яркости и улучшить цветопередачу.

Режим Ambient Mode позволяет демонстрировать на экране погоду, новости или просто изображения, фото или коллажи, когда не ведётся просмотр чего-то конкретного.

QLED-телевизор Samsung Q900R поступит в продажу в некоторых регионах в конце сентября.