Samsung предлагает заплатить $15000 за свой первый 8K-телевизор

Компания Samsung Electronics начала принимать предварительные заказы на свой первый коммерческий телевизор с разрешением 8K. Пока предзаказ доступен только в США.


На данный момент предлагается только топовая модель QLED-телевизора Q900R — диагональю 85 дюймов по цене 14 999,99 доллара. Да, всё правильно, 15 тысяч долларов. Позднее должны стать доступны версии с экранами диагональю 65, 75 и 82 дюйма.


Телевизор получил функцию 8K AI Upscaling, позволяющей с помощью искусственного интеллекта масштабировать разрешение видеоконтента до 8К. Чтобы обеспечить качество 8К, в телевизорах Samsung Q900R используется технология Real 8K Resolution, которая позволяет воспроизводить изображение с пиковой яркостью 4000 нит.


На дисплее в четыре раза больше пикселей, чем у 4K UHD телевизоров, и в 16 раз больше, чем в телевизорах с разрешением Full HD. Функция Q HDR 8K с использованием стандарта HDR 10+ c поддержкой динамических метаданных позволяет оптимизировать уровень яркости и улучшить цветопередачу.

Режим Ambient Mode позволяет демонстрировать на экране погоду, новости или просто изображения, фото или коллажи, когда не ведётся просмотр чего-то конкретного.

Источник
Samsung
Теги
Samsung телевизор 8K

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