Samsung запускает в России производство первых в мире QLED-телевизоров с разрешением 8K

Компания Samsung Electronics объявляет о запуске производства в России первых в мире телевизоров QLED Q900R 8K. Завод компании в Калужской области будет производить для локального рынка устройства с диагоналями 75 и 85 дюймов.





Предзаказ на новые модели можно оформить на официальном сайте Samsung до 20 ноября. Телевизоры поступят в продажу в конце месяца. Цена на 75-дюймовую модель составляет 699 990 рублей, а на 85-дюймовую — 1 499 990 рублей.





Телевизоры получили функцию 8K AI Upscaling, позволяющей с помощью искусственного интеллекта масштабировать разрешение видеоконтента до 8К. Чтобы обеспечить качество 8К, в телевизорах Samsung Q900R используется технология Real 8K Resolution, которая позволяет воспроизводить изображение с пиковой яркостью 4000 нит.

На дисплее в четыре раза больше пикселей, чем у 4K UHD телевизоров, и в 16 раз больше, чем в телевизорах с разрешением Full HD. Функция Q HDR 8K с использованием стандарта HDR 10+ c поддержкой динамических метаданных позволяет оптимизировать уровень яркости и улучшить цветопередачу.

Режим Ambient Mode позволяет демонстрировать на экране погоду, новости или просто изображения, фото или коллажи, когда не ведётся просмотр чего-то конкретного.