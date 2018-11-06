Samsung запускает в России производство первых в мире QLED-телевизоров с разрешением 8K

Компания Samsung Electronics объявляет о запуске производства в России первых в мире телевизоров QLED Q900R 8K. Завод компании в Калужской области будет производить для локального рынка устройства с диагоналями 75 и 85 дюймов.


Предзаказ на новые модели можно оформить на официальном сайте Samsung до 20 ноября. Телевизоры поступят в продажу в конце месяца. Цена на 75-дюймовую модель составляет 699 990 рублей, а на 85-дюймовую — 1 499 990 рублей.


Телевизоры получили функцию 8K AI Upscaling, позволяющей с помощью искусственного интеллекта масштабировать разрешение видеоконтента до 8К. Чтобы обеспечить качество 8К, в телевизорах Samsung Q900R используется технология Real 8K Resolution, которая позволяет воспроизводить изображение с пиковой яркостью 4000 нит.

На дисплее в четыре раза больше пикселей, чем у 4K UHD телевизоров, и в 16 раз больше, чем в телевизорах с разрешением Full HD. Функция Q HDR 8K с использованием стандарта HDR 10+ c поддержкой динамических метаданных позволяет оптимизировать уровень яркости и улучшить цветопередачу.

Режим Ambient Mode позволяет демонстрировать на экране погоду, новости или просто изображения, фото или коллажи, когда не ведётся просмотр чего-то конкретного.

Источник
Samsung
Теги
Россия Samsung телевизор 8K

Комментарии

Материалы по теме

LG показала первый в мире OLED-телевизор с разрешением 8K

29 августа

LG представила первый в мире 88-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 8K

7 января

Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России

14 мая

Samsung Galaxy Note 9 уже можно купить в России

31 августа

Samsung выпустила 88-дюймовый QLED TV за 20 тысяч долларов

2 августа 2017

Samsung запустила продажи QLED-телевизоров 2018 года в России

18 мая
Загрузка...
Из рубрикиТелевизоры
Apple назвала дату анонса новых iPad и Mac
Samsung предлагает заплатить $15000 за свой первый 8K-телевизор
OnePlus выпустит умный телевизор

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 97
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 58
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 48