Главное за неделю: игровой режим Windows 10, старт продаж Nokia 6 и дата выхода Android Wear 2.0

Новости

10:25
Вчера
Майкл Пактер уверен, что Xbox Scorpio будет стоить 399 долларов
10:10
Вчера
Uncharted: The Lost Legacy создается в отличной от других частей серии стилистике
20:14
20 янв
В солдатские казармы проведут интернет по приказу Шойгу
18:35
20 янв
Главное за неделю: игровой режим Windows 10, старт продаж Nokia 6 и дата выхода Android Wear 2.0
17:58
20 янв
Facebook выплатил русскому хакеру рекордное вознаграждение
17:24
20 янв
Wi-Fi-роутер ASUS BRT-AC828 обеспечивает скорость до 2534 Мбит/с
16:33
20 янв
ZUK Z2 и Z2 Pro начали обновляться до Android 7.0 Nougat
15:57
20 янв
Автомобили KIA в России получили Android Auto и Apple CarPlay
15:23
20 янв
Рассекречены три версии флагманского Xiaomi Mi 6
15:19
20 янв
Price.ru запускает онлайн-чат для проверки скидок «Киберпонедельника»
 Все новости
Объявлена российская цена плееров Sony Walkman серии NW-A30
Philips Series 7100: вечное сияние чистого Ambilight
Десятиядерный Xiaomi Redmi Note 4 стал восьмиядерным

Новинки

Все
Телефоны
Ноутбуки
Железо
Еще

Что выбрать

Экспертное мнение

Сергей Плотников
Руководитель тестлаба Ferra.ru

Доступные шестиядерники Intel — в 2018 году

Через два года Intel придётся нарастить количество ядер. Но сначала — новый техпроцесс
Полина Стрижак
редактор рубрики «Бытовая техника» Ferra.ru

Бытовая техника — худший подарок девушке на Новый год

Женщина не должна думать, что вызывает желание подарить ей мультиварку или пылесос. Она рассчитывает на совершенно иной ход ваших мыслей!
Александр Михеев
редактор рубрики «Ноутбуки и планшеты» Ferra.ru

Ультрабуки — не для игр

Реклама вводит в заблуждение неискушённых потребителей, обещая максимальную производительность
Евгений Харитонов
редактор рубрики «Телефоны» Ferra.ru

Государство запретит китайским смартфонам быть дорогими

Когда беспошлинный порог «усохнет» до 200 евро, россиянам придётся позабыть о «китайском премиуме» и дорогих гаджетах вообще
Дмитрий Дружбин
Сооснователь сервис-центра fixed.one

Не ставьте диагноз сломавшейся технике

Описывайте симптомы, но не подталкивайте сотрудника СЦ к какому-то решению, ведь он может сделать по-вашему, а не так, как надо

Главная тема

iPhone 8
Читать тему
19 января
В сети появился подробный концепт iPhone 8
18 января
iPhone 8 "обернут" 5,8-дюймовым экраном
16 января
iPhone 8 превзойдет iPhone 7 по защите от воды
10 января
iPhone 8 получит стальную рамку как у iPhone 4s
29 декабря 2016
iPhone 8 получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей от Samsung
27 декабря 2016
Apple выпустит 5-дюймовый iPhone 7s с двойной вертикальной камерой

Видео

Железный стрим №9: про процессоры AMD Ryzen
Железный стрим №8: собираем игровой компьютер размером с консоль
Железный стрим №7: играем в Watch_Dogs 2, тестируем железо в прямом эфире
Железный стрим №6: Core i7 (Skylake) по цене Core i3. Такое возможно?
Ferra Live #10: знакомство с TITAN X, Battlefield 1, какой будет GeForce GTX 1080 Ti
Цифра дня
10
млн Huawei P9 и P9 Plus продала Huawei
День в истории
20
20 января в истории: советский бомбардировщик М-4, пульсар в Крабовидной туманности и начало цензуры в китайском интернете

Форум

22.01 01:32
Стоит ли менять процессор? 97
22.01 00:30
кулер для процессора 3
21.01 23:41
[Продажа][Москва] Профессиональный монитор 22 Lacie Electron Blue IV 0
21.01 23:32
[Москва, 30 000] Апгрэйд 2
21.01 22:35
Компьютер перезагружается от удара по столу. В чем проблема? 4
21.01 19:16
помощь в выборе опер. памяти 2

Лайфхаки

Русский лайфхак: как разблокировать iPhone на морозе, не снимая перчатки

Телефоны

Как отключить услугу «Хайвей» на Билайн

Телефоны

Как перевесить дверь холодильника

Бытовая Техника

Куда сдать старую бытовую технику

Бытовая Техника

Как стирать обувь в стиральной машине

Бытовая Техника

Как перевезти холодильник

Бытовая Техника

Как подключить карту Тинькофф Банка к Apple Pay

Телефоны

Как покупать в Computeruniverse

Компьютеры

Как почистить фильтр в стиральной машине

Бытовая Техника

Как узнать, какой процессор в компьютере

Железо

Как стирать пуховик в стиральной машине

Бытовая Техника

Как установить холодильник

Бытовая Техника

Как разморозить холодильник?

Бытовая Техника

Как отключить пароль при входе в Windows 10

Приложения

Как поменять объектив на фотоаппарате

Фото и видео

Как снять панораму на телефон и фотоаппарат

Фото и видео

Как узнать, что за музыка играет

Приложения

Как проверить пробег камеры

Фото и видео

Как бесплатно обновиться до Windows 10

Приложения

Как включить Bluetooth на ноутбуке или планшете с Windows 10

Периферия

Популярная техника

Телефоны

Новости
Главное за неделю: игровой режим Windows 10, старт продаж Nokia 6 и дата выхода Android Wear 2.0
Лайфхаки
Русский лайфхак: как разблокировать iPhone на морозе, не снимая перчатки
Экспертное мнение
5 бесплатных приложений для красивого селфи без Фотошопа для iPhone и Android
Как выбрать
Какой смартфон купить родителям?

Бытовая Техника

Новости
CES 2017: Холодильник LG Smart InstaView с голосовым управлением работает на webOS
Лайфхаки
Как перевесить дверь холодильника
Экспертное мнение
5 недорогих индукционных мультиварок: экономия и скорость
Как выбрать
4 умные зубные щетки: научат чистить зубы и соберут на вас досье

Железо

Новости
Что случилось 19.01.2017?
Лайфхаки
Как покупать в Computeruniverse
Экспертное мнение
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера
Как выбрать
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру

Фото и видео

Новости
Компактная беззеркалка Fujifilm X-T20 может записывать 4K-видео
Лайфхаки
Как поменять объектив на фотоаппарате
Экспертное мнение
Обзор зеркальной камеры Canon EOS 5D Mark IV: ненавязчивый апгрейд по всем пунктам
Как выбрать
Антимаркетинг. Выбираем хороший, но формально устаревший фотоаппарат

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — январь 2017 269
5 лучших смартфонов 2016 года 262
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 160
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 110