Facebook запустит рекламу в середине видеороликов

Голосовой помощник Bixby и Samsung Pay Mini засветились на сайте Samsung

Смартфон Xiaomi Redmi Note 4X показался на живых фото

ASUS начала обновлять ZenFone 3 до Android 7.0 Nougat

18:20

Флагманские Huawei P10 и P10 Plus дебютируют в марте или апреле