5 лучших игровых ноутбуков 2016 года

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Евгений Харитонов
редактор рубрики «Телефоны» Ferra.ru

Государство запретит китайским смартфонам быть дорогими

Когда беспошлинный порог «усохнет» до 200 евро, россиянам придётся позабыть о «китайском премиуме» и дорогих гаджетах вообще
Александр Михеев
редактор рубрики «Ноутбуки и планшеты» Ferra.ru

Ультрабуки — не для игр

Реклама вводит в заблуждение неискушённых потребителей, обещая максимальную производительность
Дмитрий Дружбин
Сооснователь сервис-центра fixed.one

Не ставьте диагноз сломавшейся технике

Описывайте симптомы, но не подталкивайте сотрудника СЦ к какому-то решению, ведь он может сделать по-вашему, а не так, как надо
Полина Стрижак
редактор рубрики «Бытовая техника» Ferra.ru

Бытовая техника — худший подарок девушке на Новый год

Женщина не должна думать, что вызывает желание подарить ей мультиварку или пылесос. Она рассчитывает на совершенно иной ход ваших мыслей!
Сергей Плотников
Руководитель тестлаба Ferra.ru

Доступные шестиядерники Intel — в 2018 году

Через два года Intel придётся нарастить количество ядер. Но сначала — новый техпроцесс

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iPhone 8 получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей от Samsung
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30.12 21:05
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