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Компьютер месяца — январь 2017
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19:41
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18:20
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Флагманские Huawei P10 и P10 Plus дебютируют в марте или апреле
18:00
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Смартфон ASUS ZenFone Pegasus 3S получил аккумулятор на 5000 мАч
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Nokia готовит голосовой помощник под названием Viki
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редактор рубрики «Бытовая техника» Ferra.ru
Бытовая техника — худший подарок девушке на Новый год
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Сооснователь сервис-центра fixed.one
Не ставьте диагноз сломавшейся технике
Описывайте симптомы, но не подталкивайте сотрудника СЦ к какому-то решению, ведь он может сделать по-вашему, а не так, как надо
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редактор рубрики «Телефоны» Ferra.ru
Государство запретит китайским смартфонам быть дорогими
Когда беспошлинный порог «усохнет» до 200 евро, россиянам придётся позабыть о «китайском премиуме» и дорогих гаджетах вообще
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редактор рубрики «Ноутбуки и планшеты» Ferra.ru
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