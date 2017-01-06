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Исправленный дрон GoPro Karma вернулся в продажу
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21:21
Смартфон Lenovo A-серии засветился на живых фото
20:59
Apple стала лидером на рынке смартфонов, обогнав Samsung
20:31
Исправленный дрон GoPro Karma вернулся в продажу
20:09
Samsung все же покажет Galaxy S8 на MWC 2017
19:25
Huawei Honor 8 Lite появился в предзаказе в Европе
19:13
Highscreen представила Easy XL и Easy XL Pro со сканером отпечатков пальцев
18:34
Apple исправляет проблемы AirPods программным апдейтом
18:22
Huawei P10 Lite показался в бенчмарке
17:54
Инструментарий Parallels Toolbox для Mac научился записывать звук с видеоэкрана
17:40
Анонс модульного смартфон Alcatel назначен на 27 февраля
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Как правильно читать отзывы о технике: отличаем честные мнения от рекламы
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Реклама вводит в заблуждение неискушённых потребителей, обещая максимальную производительность
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Сооснователь сервис-центра fixed.one
Не ставьте диагноз сломавшейся технике
Описывайте симптомы, но не подталкивайте сотрудника СЦ к какому-то решению, ведь он может сделать по-вашему, а не так, как надо
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редактор рубрики «Бытовая техника» Ferra.ru
Бытовая техника — худший подарок девушке на Новый год
Женщина не должна думать, что вызывает желание подарить ей мультиварку или пылесос. Она рассчитывает на совершенно иной ход ваших мыслей!
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Руководитель тестлаба Ferra.ru
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Через два года Intel придётся нарастить количество ядер. Но сначала — новый техпроцесс
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редактор рубрики «Телефоны» Ferra.ru
Государство запретит китайским смартфонам быть дорогими
Когда беспошлинный порог «усохнет» до 200 евро, россиянам придётся позабыть о «китайском премиуме» и дорогих гаджетах вообще
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