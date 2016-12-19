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Samsung рассекретила смартфон Galaxy C7 Pro
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19:23
5,5-дюймовый смартфон Archos 55b Platinum стоит дешевле 7 тысяч рублей
18:59
Samsung Galaxy S8 и S8 Plus оказались компактными смартфонами с огромным дисплеем
18:21
4K-приставка NVIDIA Shield TV вышла в продажу
17:10
Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест фактического главы Samsung
16:33
Игровой монитор LG 34UC79G с изогнутым экраном вышел в России
14:56
Samsung рассекретила смартфон Galaxy C7 Pro
14:42
Huawei Honor 8 начинает обновляться до Android 7.0 Nougat
13:45
iPhone 8 превзойдет iPhone 7 по защите от воды
13:20
Предзаказ на Nintendo Switch стартовал в России
12:48
Motorola назначила анонс смартфонов на 26 февраля
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Евгений Харитонов
редактор рубрики «Телефоны» Ferra.ru
Государство запретит китайским смартфонам быть дорогими
Когда беспошлинный порог «усохнет» до 200 евро, россиянам придётся позабыть о «китайском премиуме» и дорогих гаджетах вообще
Дмитрий Дружбин
Сооснователь сервис-центра fixed.one
Не ставьте диагноз сломавшейся технике
Описывайте симптомы, но не подталкивайте сотрудника СЦ к какому-то решению, ведь он может сделать по-вашему, а не так, как надо
Сергей Плотников
Руководитель тестлаба Ferra.ru
Доступные шестиядерники Intel — в 2018 году
Через два года Intel придётся нарастить количество ядер. Но сначала — новый техпроцесс
Полина Стрижак
редактор рубрики «Бытовая техника» Ferra.ru
Бытовая техника — худший подарок девушке на Новый год
Женщина не должна думать, что вызывает желание подарить ей мультиварку или пылесос. Она рассчитывает на совершенно иной ход ваших мыслей!
Александр Михеев
редактор рубрики «Ноутбуки и планшеты» Ferra.ru
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Реклама вводит в заблуждение неискушённых потребителей, обещая максимальную производительность
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