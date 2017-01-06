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Сергей Плотников
Руководитель тестлаба Ferra.ru

Доступные шестиядерники Intel — в 2018 году

Через два года Intel придётся нарастить количество ядер. Но сначала — новый техпроцесс
Александр Михеев
редактор рубрики «Ноутбуки и планшеты» Ferra.ru

Ультрабуки — не для игр

Реклама вводит в заблуждение неискушённых потребителей, обещая максимальную производительность
Дмитрий Дружбин
Сооснователь сервис-центра fixed.one

Не ставьте диагноз сломавшейся технике

Описывайте симптомы, но не подталкивайте сотрудника СЦ к какому-то решению, ведь он может сделать по-вашему, а не так, как надо
Евгений Харитонов
редактор рубрики «Телефоны» Ferra.ru

Государство запретит китайским смартфонам быть дорогими

Когда беспошлинный порог «усохнет» до 200 евро, россиянам придётся позабыть о «китайском премиуме» и дорогих гаджетах вообще
Полина Стрижак
редактор рубрики «Бытовая техника» Ferra.ru

Бытовая техника — худший подарок девушке на Новый год

Женщина не должна думать, что вызывает желание подарить ей мультиварку или пылесос. Она рассчитывает на совершенно иной ход ваших мыслей!

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