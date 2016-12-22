В Opera Max появился безлимитный VIP-режим

Компания Opera внедрила очередное новшество для своего приложения Opera Max для устройств, работающих под управлением операционной системы Android, — безлимитный VIP-режим.


С ноября приложение стало ограниченным по времени — функция сжатия трафика и режим конфиденциальности были доступны до 12 часов, а затем сервис отключался и требовал повторной активации с просмотром рекламы.

Новый VIP-режим позволяет пользоваться без временных ограничений. В качестве обмена со стороны пользователей разработчики будут показывать рекламу на экране смартфона, когда тот стоит на зарядке.

Opera Max — это Android-приложение для управления и экономии трафика, которое при использовании мобильного интернета или Wi-Fi сжимает видео, фотографии и другой контент практически в любом приложении. С октября в нем также появился режим конфиденциальности.

Приложение Opera Max доступно для бесплатной загрузки в Google Play. Для работы потребуется Android 4.0 и выше.

Источник
Opera
Теги
смартфон ANDROID планшет OPERA Opera Max

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