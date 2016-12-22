Yahoo закрыла сервис Yahoo Radar

Компания Yahoo, не так давно запустившая сервис для путешественников Yahoo Radar, заявила о том, что проект свернут. Заявление при этом прозвучало довольно сухое:

«Наша команда постоянно изучает рынок, пересматривает свою линейку продуктов. Мы стремимся давать пользователям лучшее, постоянно совершенствоваться. Мы получили бесценный опыт и используем полученные знания в будущем».

По какой причине закрыли довольно интересный и развивающийся сервис, основывающийся на использование искусственного интеллекта и чатботов, нам так и не сообщили. Вероятно, все дело в низкой популярности.

Yahoo Radar просуществовал всего полгода.