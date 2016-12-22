Yahoo закрыла сервис Yahoo Radar

Компания Yahoo, не так давно запустившая сервис для путешественников Yahoo Radar, заявила о том, что проект свернут. Заявление при этом прозвучало довольно сухое:

«Наша команда постоянно изучает рынок, пересматривает свою линейку продуктов. Мы стремимся давать пользователям лучшее, постоянно совершенствоваться. Мы получили бесценный опыт и используем полученные знания в будущем».

По какой причине закрыли довольно интересный и развивающийся сервис, основывающийся на использование искусственного интеллекта и чатботов, нам так и не сообщили. Вероятно, все дело в низкой популярности.

Yahoo Radar просуществовал всего полгода. 

Источник
Pymnts
Теги
сервис

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Яндекс.Деньги для Windows 10 научились переводить деньги друзьям из ВКонтакте
Обновленный Яндекс.Браузер для macOS защитит от мошенников
Что случилось 21.12.2016?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — декабрь 2016 281
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 103
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 97
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 76