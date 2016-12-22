Обновленный Яндекс.Браузер для macOS защитит от мошенников

Разработчики Яндекс.Браузера объявили о выпуске новой версии браузера для операционной системы macOS. Апдейт приносит новый дизайн и улучшенную защиту от интернет-мошенничества.


Браузер получил полупрозрачную панель вкладок. Причем панель можно перенести вниз и задать минимальную ширину для корешков вкладок. Новые вкладки открываются на анимированном фоне. Браузер предлагает подборку таких обоев с анимацией. В нижней части страницы новой складки выводится первые несколько карточек из ленты публикаций Яндекс.Дзен.


Также можно отметить поумневшую поисковую строку. Она научилась показывать справки об известных личностях и событиях, а также давать определения понятий, о которых часто спрашивают пользователи.

В системе безопасности Протект добавилось два новых элемента — защищенный режим для онлайн-платежей и защита данных банковских карт. Также заработало новое меню с информацией о сертификатах сайта, надежности соединения и возможных рисках. Чтобы открыть его, нужно нажать на замочек в правой части адресной строки.

Как обещают разработчики, в ближайшие несколько недель новая версия Яндекс.Браузера для macOS автоматически заменит собой старую. Самые нетерпеливые могут установить обновление вручную с сайта Яндекс.Браузера.

Источник
Яндекс.Браузер
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