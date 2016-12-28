Яндекс.Карты вышли для Windows 10

Команда сервиса Яндекс.Карты выпустила версию приложения для Windows. Универсальное приложение подходит для смартфонов, планшетов и компьютеров на базе операционных систем Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1 и Windows Phone 8.


В Яндекс.Картах для Windows 10 доступны подробные карты России и многих зарубежных стран. Карты 1843 городов доступны в офлайн-режиме, их можно загружать заранее и затем пользоваться без подключения к интернету.



Карты выполнены в векторном формате и "весят" относительно немного. Так, карта Москвы занимает 159 МБ, а карта Санкт-Петербурга и Ленобласти — 261 МБ. Кроме того, доступны такие функции, как поиск с фильтрами, сохраненные места с привязкой к аккаунту в Яндексе, построение автомобильных и пешеходных маршрутов или общественным транспортом, и так далее.



Яндекс.Карты для Windows 10 доступны для бесплатной загрузки в магазине Microsoft.

Источник
Яндекс
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