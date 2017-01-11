Android Nougat установлен на 0,7% Android-устройств

Компания Google обновила свою статистику по распространенности различных версий операционной системы Android на официальном сайте для разработчиков Android Developers. Статистика приведена за неделю, завершившуюся 9 января 2017 года.





В статистике наконец-то дебютировала версия Android 7.1 Nougat с долей 0,2%, доля же чистой Android 7.0 Nougat составляет 0,5%. Таким образом, свежее поколение ОС Android Nougat на данный момент установлено только на 0,7% Android-устройств. Важной вехой стало исчезновение версии древней Android 2.2 Froyo, вышедшей в мае 2010 года. В статистике учитываются версии Android с долей равной или превышающей 0,1%, то есть доля Froyo теперь стала меньше 0,1%.

На первом месте находится Android Lollipop с 33,4%, она сохраняет лидерство с марта 2016 года, но доля ее снижается — на 0,6% с декабрьского показателя. На втором месте находится Android 6.0 Marshmallow с долей 29,6%, она выросла на 3,3% с декабря. На третьем месте — KitKat с 22,6% что меньше на 1,4% по сравнению с результатом в декабре.

Версия Jelly Bean получила 11,6%, снизившись на 1,2%. Версии Ice Cream Sandwich и Gingerbread пока уверенно обгоняют Nougat, набрав 1,1% и 1%, соответственно.