Instagram запустил показ рекламы в «Историях»

Команда фото-сервиса Instagram сообщила о запуске новой функции для Instagram Stories (Истории) — теперь пользователи смогут наслаждаться полноэкранной рекламой и в этом разделе.





На данный момент функция тестируется с крупными клиентами, вроде Netflix, Nike и AirBnb, но вскоре станет доступна более широкому кругу компаний. Реклама не показывается, пока пользователь не просмотри несколько «Историй», а затем вставляется между «Историями». В качестве рекламы показываются видеоролики продолжительностью 15 секунд или изображения.

Напомним, «Истории» были запущены летом 2016 года. Они позволяют публиковать в Instagram подборки фото и видео с текстом и рисунками, которые будут удалены через 24 часа и не появятся в сетке профиля или в ленте.