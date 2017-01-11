Instagram запустил показ рекламы в «Историях»

Команда фото-сервиса Instagram сообщила о запуске новой функции для Instagram Stories (Истории) — теперь пользователи смогут наслаждаться полноэкранной рекламой и в этом разделе.


На данный момент функция тестируется с крупными клиентами, вроде Netflix, Nike и AirBnb, но вскоре станет доступна более широкому кругу компаний. Реклама не показывается, пока пользователь не просмотри несколько «Историй», а затем вставляется между «Историями». В качестве рекламы показываются видеоролики продолжительностью 15 секунд или изображения.

Напомним, «Истории» были запущены летом 2016 года. Они позволяют публиковать в Instagram подборки фото и видео с текстом и рисунками, которые будут удалены через 24 часа и не появятся в сетке профиля или в ленте.

Источник
Instagram
Теги
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