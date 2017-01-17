Android Wear 2.0 выйдет 9 февраля

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал уточненную дату выхода обновления Android Wear 2.0. Ранее Google подтвердила, что релиз программной платформы для носимой электроники Android Wear 2.0 состоится в феврале.


По данным источника, финальная версия Android Wear 2.0 станет доступна 9 февраля 2017 года. Напомним, Android Wear 2.0 позиционируется как самое крупное обновление платформы Android Wear, после ее изначального выпуска в 2014 году.

Android Wear 2.0 позволяет отображать информацию на циферблате с "любого приложения". Также появились две клавиатуры, можно пользоваться рукописным вводом, а можно и "полноценной" QWERTY. Реализована функция умных ответов, которая подсказывает по контексту ответы пользователю, чтобы их не надо было набирать вручную.

Кроме того, теперь приложения на смарт-часах смогут получать доступ к Интернету самостоятельно, без привязки к смартфону. Смарт-часы с поддержкой LTE, такие как Samsung Gear S2, смогут таким образом, работать как автономное устройство. Смарт-часы без поддержки сотовой связи смогут выходить в сеть при наличии Wi-Fi-подключения или по Bluetooth. Также был произведен ряд изменений пользовательского интерфейса и некоторые другие изменения.

Источник
Evan Blass
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ANDROID Google смарт-часы Android Wear Android Wear 2.0

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