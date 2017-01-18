Evernote перезапустил приложение для iPhone

Команда заметочного сервиса Evernote выпустила большое обновление приложения для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.





Evernote 8.0 для iPhone, iPad и iPod touch — это новая версия приложения с переосмысленным дизайном и акцентами на скорости работы и простоте применения. Как гордо заявляют разработчики, Evernote 8.0 стало самым стильным и быстрым приложением за все время существования Evernote для iOS.

Апдейт предусматривает быстрые способы поиска заметок, создание новых заметок одним нажатием, новые цвета и стили заметок, а также множество других улучшений.

Evernote 8.0 для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.