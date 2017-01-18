Павел Дуров пообещал аудиозвонки в Telegram

Мессенджер Telegram в будущем получит поддержку аудиозвонков и возможность менять тему. Об этом сообщил создатель мессенджера, Павел Дуров, отвечая на вопрос одного из пользователей в Twitter 13 января. Однако интригующее заявление было замечено в СМИ только теперь.


Отметим, что половина обещанных Дуровым функций уже воплотилась в жизнь — настраиваемые темы стали доступны в десктопных версиях Telegram на прошлой неделе. Когда именно будут запущены звонки пока не известно и Дуров не уточнил этой подробности.

На данный момент Telegram акцентируется на передаче сообщений, медиа-контента и файлов. Тем не менее, один наблюдательный пользователь Reddit уже заметил, что в бета-версии Telegram 3.16 имеется скрытая возможность звонков. Таким образом, запуск новой функциональности может произойти в ближайшее время.

Источник
Павел Дуров
Теги
мессенджер Telegram Дуров

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