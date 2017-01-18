Мобильные приложения Vine превратились в Vine Camera

Полностью в соответствии с планом по закрытию сервиса Vine, мобильные приложения Vine с выходом свежего обновления превратились в Vine Camera с урезанной функциональностью.


Напомним в октябре 2016 года компания Twitter объявила о грядущем закрытии Vine. До 17 января включительно пользователи могли скачать созданные ранее видео через мобильные приложения Vine или с сайта vine.co. После запуска Vine Camera возможность скачивания видео пропадает из приложений, а сайт vine.co превратится в архив уже загруженных видео, которые можно будет просматривать.

С помощью приложения Vine Camera по-прежнему можно снимать шестисекундные зацикленные видеоролики и публиковать их в Twitter или сохранять на телефоне. Также оно включает стандартные творческие инструменты Vine: обрезку нескольких фрагментов, сетку, автофокус, наложение, вспышку и фронтальную камеру. Предусмотрена возможность сохранять черновики для будущего использования.

Приложение Vine Camera для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Vine
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS TWITTER Vine

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