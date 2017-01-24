HTC возобновила рассылку Android 7.0 Nougat на HTC 10 в Европе

Компания HTC возобновила распространение прошивки с обновлением до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat для флагманского HTC 10 в Европе. Точнее, апдейт снова стал доступен в Великобритании.


Менее пары недель назад обновление было приостановлено из-за содержащихся в нем ошибок. Также на прошлой неделе обновление HTC 10 до Android 7.0 Nougat было заморожено в США. Свежая версия обновления также содержит апдейт безопасности Android от Google.

Напомним, ранее HTC обещала в четвертом квартале 2016 года обновление для HTC 10, а после — для незалоченных версий моделей HTC One M9 и One A9, тогда как операторские вариации обновятся немного позднее.

Источник
AndroidSoul
Теги
смартфон ANDROID HTC Android 7.0 Nougat HTC 10

Комментарии

Из рубрикиПриложения
В WhatsApp появился офлайн-режим
Мобильных операторов обяжут предоставлять данные о пользователях мессенджеров
macOS Sierra 10.12.3 исправляет проблемы с графикой MacBook Pro

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — январь 2017 295
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 161
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83